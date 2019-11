Incendio su traghetto nello Stretto, la testimonianza di un autista che era a bordo: “c’era molto fumo, iniziavano a riscaldarsi pavimenti e pareti, abbiamo avuto molta paura” [VIDEO INTERVISTA]

27 Novembre 2019 18:49

La testimonianza di un autista presente a bordo del traghetto in cui è scoppiato l’incendio nello Stretto

Giuseppe Catellino, autista di Amantea, era a bordo del traghetto in cui oggi pomeriggio è scoppiato l’incendio mentre navigava nello Stretto di Messina. Raggiunto dai microfoni di StrettoWeb al porto di Reggio Calabria, ci ha raccontato come sono andate le cose con una testimonianza importante: “arrivati quasi a Villa San Giovanni abbiamo visto che iniziava ad uscire fumo intenso, ci siamo allarmati e siamo andati in giro sulla nave. L’equipaggio ci ha fatto andare nel salone ristorante. Abbiamo avuto paura, abbiamo visto anche l’equipaggio preoccupato che prendeva bombole e ci siamo preoccupati anche noi passeggeri dato che non sapevamo cosa stesse succedendo. Nessuno ci ha spiegato in quei minuti cosa stesse realmente accadendo, cercavamo di tranquillizzarci tra di noi. All’interno c’era molto fumo e iniziavano a riscaldarsi le pareti e i pavimenti. Dopo circa 30 minuti e dopo parecchie lamentele, ci hanno fatto scendere trasferendoci sulla nave della Guardia Costiera“.

