11 Novembre 2019 15:42

E’ morto in ospedale dopo un mese di lotta, Pasquale Cunsolo, il maestro vasaio di 50 anni di Gerocarne, rimasto gravemente ustionato il 17 ottobre scorso in un incendio all’interno di un terreno agricolo. L’uomo è deceduto questa mattina nel Centro grandi ustioni di Bari dove era stato trasferito in eliambulanza. Stazionarie, invece, le condizioni del fratello della vittima, Rocco, di 59 anni.

