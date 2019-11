20 Novembre 2019 17:11

Grosso incendio a Barcellona Pozzo di Gotto: fiamme in un deposito di fuochi d’artificio a Femminamorta, c’è un ferito grave

Paura questo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto per un grosso incendio divampato in un’area di campagna. Secondo le primissime informazioni si è verificata un’esplosione all’interno del deposito di fuochi d’artificio della ditta Costa tra, Cavalieri e Femminamorta. Secondo quanto si apprende ci sarebbe un ferito, trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono già al lavoro i vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti.

