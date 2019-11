Incendiato il pulmino di Discover Messina, autista con 4 figli a carico resta senza lavoro. Rabbia e sdegno dello staff: “Ci sentiamo violentati” [FOTO]

14 Novembre 2019 16:10

Dato alle fiamme il pulmino di Discover Messina: lo staff della cooperativa lancia una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo

La sera del 12 novembre ignoti hanno dato alle fiamme il Mercedes Sprinter 9 posti di Discover Messina. L’episodio di martedì scorso infligge un durissimo colpo all’intero staff della cooperativa. Il mezzo andato in fiamme era stato acquistato a novembre 2018, con un finanziamento che dovrà essere onorato fino al 2024. Cosa ben più grave è che l’incendio del pullman obbliga Discover Messina a sospendere momentaneamente le attività lavorative del conducente, un padre di famiglia, con moglie e quattro figli a carico. In merito all’atto incendiario sono già in corso le indagini della magistratura e delle forze dell’ordine.

“Colpire una realtà come la nostra significa tentare di abbattere la speranza di tanti giovani”

Con un lettera Discover Messina rompe il silenzio e lancia un appello alla cittadinanza per contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo:

“Abbiamo atteso qualche ora prima di esprimere il nostro sdegno e la nostra indignazione per l’atto

di violenza subito, che ci ha colpito molto profondamente. Abbiamo attraversato l’oscurità dello sconforto e della rabbia prima di riappropriarci della consapevolezza e del discernimento per manifestare pubblicamente la nostra posizione conseguente a questo gravissimo accadimento. Siamo stati violentanti, ci sentiamo violentati e ci interroghiamo su quali possono essere stati i motivi che hanno indotto questi delinquenti a commettere un atto così atroce e odioso nei nostri confronti. Colpire una realtà come la nostra significa tentare di abbattere e colpire la speranza di tanti giovani che credono ancora nel riscatto di un popolo che non riesce a riemergere, significa colpire quanti intendono scommettere e investire la propria vita e le proprie risorse sulle enormi potenzialità di un territorio come il nostro, che può dare grandi opportunità di lavoro, di crescita e di sviluppo a chi crede ancora che questo sogno sia realizzabile.

Questi vili segnali di avvertimento sono inconfutabili indizi di un sottosviluppo reale e tangibile che contamina e avvelena il tessuto sociale della nostra amata città, con l’intento di frenare e ostacolare chi crede nel bello, ignorando che il bello esiste e vincerà sempre“- scrive lo staff di Discover Messina.

“Allunghiamo la nostra mano per stringerla forte alla vostra”

“Malgrado l’inaudita e inspiegabile violenza con la quale siamo stati colpiti, malgrado lo sconforto e la sofferenza patita per un atto così infame, noi non ci lasciamo piegare e non ci piegheremo a queste logiche becere e criminali: noi reagiremo. Indomiti, reagiremo con lo spirito che ci contraddistingue, con la forza e l’entusiasmo di chi vuole continuare il proprio cammino, con la consapevolezza che sia ancora lecito, possibile e legale perseguire il proprio sogno, un sogno che accomuna quanti, come noi, credono che questa nostra città possa finalmente emergere nella legalità, per il benessere di tutti i suoi cittadini, e tornare ai grandi fasti di un tempo.

Non ci asteniamo, né ci vergogniamo dal chiedere sostegno e aiuto in questo momento per noi così avverso, allunghiamo la nostra mano per stringerla forte alla vostra. Dobbiamo tutti insieme reagire e dare un segnale inverso, generoso ed esemplare, teso a incoraggiare tanti giovani con le valigie pronte per fuggire.

Lanciamo ufficialmente una campagna solidale di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto, dando intanto l’opportunità ad un padre di famiglia di riavere il suo posto di lavoro.

Questo nuovo bene sarà un simbolo di bene comune, non più solo di proprietà della Discover Messina, ma anche uno strumento nelle mani della città nuova e bella che intende reagire a queste logiche effimere ed efferate.

Oltre a offrire servizi ai turisti, il nuovo mezzo di trasporto sarà utilizzato a titolo volontario e gratuito per il compimento di opere sociali e benefiche, disponibile per tutte quelle associazioni no profit e i loro assistiti, nonché per privati cittadini, anziani e ammalati indicenti, bisognosi di effettuare spostamenti.

Siamo tutti chiamati a trasformare le nefandezze in esperienze di crescita per dare sempre più senso e valore alla nostra esistenza. #IOSTOCONDISCOVERMESSINA #nonsiamosoli #thebestisyettocome non sono solo tre slogan, che vi invitiamo a utilizzare nei vostri profili social per condividere e sposare la nostra causa, ma sono la sintesi virale che forgia ogni singolo anello della catena umana che ci vede già uniti nella battaglia

contro gli orrori della violenza“.

Come donare

Discover Messina nasce il 7 giugno 2012 come un innovativo sistema di servizi turistici che collegano i più importanti siti culturali della Città Metropolitana di Messina e della Sicilia orientale, con percorsi tematici guidati per la conoscenza del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del territorio siciliano.

Per le donazioni a favore della Discover Travel società cooperativa

Iban: IT 72T 0303216500010000008506

Causale: Contributo volontario per acquisto mezzo di trasporto

