Il messinese Alessandro Arcigli al Quirinale

13 Novembre 2019 11:49

Il messinese Alessandro Arcigli domani sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Domani mattina, alle ore 10,45 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale il messinese Alessandro Arcigli, Direttore Tecnico Paralimpico della Federazione Italiana Tennistavolo, e tutti gli azzurri saliti sul podio agli European Para Youth Games di Lahti, in Finlandia.

Faranno parte della delegazione, il tecnico Donato Gallo ed i sei pongisti paralimpici Elena Elli, Carlotta Ragazzini, Lorenzo Cordua, Lorenzo Magarelli, Matteo Orsi e Matteo Parenzan, che alla rassegna continentale paralimpica giovanile, disputata in terra scandinava, hanno arricchito con le loro prestazioni il medagliere italiano.

Nelle gare di singolare il bottino è stato di due ori, di Parenzan in classe 6 e Ragazzini in classe 1-5, e di due bronzi, di Orsi in classe 3-5 e Cordua in classe 9-10, e in quelle a squadre di tre ori, di Elli in classe 6-10, Parenzan in classe 6-7 e Cordua e Magarelli in classe 9-10, un argento, di Ragazzini in classe 1-5 e un bronzo, di Orsi in classe 3-5.

Valuta questo articolo