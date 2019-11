Il maltempo mette in ginocchio Messina: danni in tutta la città, mare in tempesta e decine di alberi schiantati [FOTO e VIDEO]

Il maltempo flagella Messina, decine di alberi caduti: l’assessore alla Protezione Civile invita la cittadinanza a non uscire da casa

Il maltempo mette in ginocchio Messina. Nella giornata di oggi sono almeno una decina gli alberi crollati per il forte vento. Stamattina due grossi arbusti si sono piombati su due auto in sosta e sui binari del tram sul viale San Martino e anche in via La Farina e in via Giolitti si sono verificati episodi del genere. Scenario simile anche sul viale della Libertà e in via Mura. Le immagini che arrivano da Ganzirri sono impietose: le strade sono completamente allagate, il lago è praticamente esondato e ha raggiunto il livello della strada. Nella zona sud onde altissime minacciano l’abitato e si registrano disagi ai collegamenti con la Calabria. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. L’assessore alla Protezione Civile, visto il concreto pericolo, ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa se non per effettiva necessità. Il servizio traghetti con Villa San Giovanni è attivo.