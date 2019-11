Gruppo 24 Ore: in primi 9 mesi risultato netto di 0,5 mln, ebitda a 10,6 mln

14 Novembre 2019 21:07

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Il Gruppo 24 Ore chiude i primi nove mesi del 2019 con un risultato netto positivo per 0,5 milioni di euro e presenta un patrimonio netto pari a 37,7 milioni di euro, con un incremento di 1,9 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che ammontava a 35,8 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo dopo che oggi si è riunito, sotto la presidenza di Edoardo Garrone, il Cda de ‘Il Sole 24 Ore’, che ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019 del gruppo 24 Ore.

Nei primi nove mesi del 2019, il gruppo 24 Ore ha conseguito ricavi consolidati pari a 143,2 milioni di euro che si confrontano con un valore pari a 150,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2018 (-7,0 milioni di euro, pari al -4,7%). Tale variazione è dovuta in particolare alla diminuzione dei ricavi pubblicitari per 3 mln (-5,4% da 57 a 54 milioni di euro), dei ricavi editoriali di 2,8 mln (-3,5% da 79,5 a 76,7 milioni di euro) e al calo degli altri ricavi per 1,2 mln (-8,5% da 13,7 a 12,5 milioni di euro).

L’ebitda dei primi nove mesi del 2019 è positivo per 10,6 milioni di euro e si confronta con un ebitda positivo per 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2018. L’ebit dei primi nove mesi del 2019 è negativo per 2,7 milioni di euro e si confronta con un risultato negativo per 7,0 milioni di euro. La diffusione (carta + digitale) del quotidiano Il Sole 24 Ore da gennaio a settembre 2019 è complessivamente pari a 150.056 copie medie giorno (-10,4% vs omologo periodo dell’anno 2018).

