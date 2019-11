Governo: Bersani, ‘progetto alternativa o si rischia di perdere controllo’

7 Novembre 2019 19:30

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bisogna assolutamente recuperare la situazione. Non è possibile togliere tasse per miliardi e passare per il governo delle tasse solo per fibrillazioni e questioni interne. Non c’è la comprensione, al fondo, dell’esigenza di costruire un’alternativa a una destra che può portare danni profondissimi al paese, rendendolo più povero e più autoritario”. Lo dice Pier Luigi Bersani a Radio Radicale.

“Per questo non serve abborracciare un governo, bisogna costruire una politica, un progetto di alternativa. Se non si capisce questo ci si prende una responsabilità davvero seria di fronte al futuro del paese. Lo dice oggi Franceschini, lo dice Speranza tutti i giorni, lo diciamo in tanti. Chi alza la posta usando l’utilità marginale si prende una responsabilità grande. Nessuno vuole davvero far precipitare la situazione ma attenzione che si può perdere il controllo”, conclude.

