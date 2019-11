Gol Acerbi, dalla Reggina alla Nazionale: la favola del difensore

15 Novembre 2019 21:28

Si sta giocando Bosnia-Italia, gara valevole per la nona giornata di qualificazioni ad Euro 2020. In gol l’ex Reggina Francesco Acerbi

Continua la favola di Acerbi. Il difensore della Lazio ha scalato velocemente le gerarchie della difesa della Nazionale italiana. Mancini gli sta dando fiducia e il centrale mancino sta ripagando. Ottime prestazioni quando chiamato in causa, ora anche il primo gol in azzurro. Al 22′ della gara contro la Bosnia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 (ricordiamo che l’Italia ha già ottenuto il pass per la fase finale del torneo), l’ex difensore della Reggina ha raccolto l’assist di Barella per trafiggere il portiere bosniaco con un preciso destro rasoterra.

Una bella soddisfazione per Acerbi al sesto gettone in Nazionale. Il difensore ha più volte ribadito di voler chiudere la sua carriera con la maglia della Reggina, già indossata nella stagione 2010-2011. Acerbi è nel pieno della sua maturità ed è un punto fermo della retroguardia della Lazio, ora sta diventando una colonna della Nazionale. Italia che qualche minuto dopo ha trovato anche il raddoppio con Insigne.

Valuta questo articolo