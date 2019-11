Serie C, girone C: cambia l’orario di Monopoli-Virtus Francavilla

26 Novembre 2019 17:25

La Lega Pro ha comunicato, attraverso una nota, la variazione di orario della partita del girone C Monopoli-Virtus Francavilla, gara del prossimo weekend

Nel prossimo weekend si gioca un nuovo turno di Serie C: la Lega Pro ha reso nota una variazione di orario per la partita tra Monopoli e Virtus Francavilla. La gara, inizialmente in programma per domenica 1 dicembre alle ore 17,30, è stata anticipata alle 12,30.

