Giornata contro la violenza sulle donne: il Prefetto di Messina presenta la “Carta dei Servizi”

22 Novembre 2019 10:59

Messina celebra la Giornata contro la violenza sulle donne: ecco le iniziative in programma

Il 25 novembre prossimo si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione, alle ore 11,00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Messina, il Prefetto Dott.ssa Maria Carmela Librizzi presenterà la “Carta dei Servizi”, documento che trae origine dal lavoro dei Gruppi tematici istituiti in seno al “Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne”, stipulato in Prefettura lo scorso 26 novembre.

Cos’è la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è uno strumento di facile e di pronta consultazione, nel quale sono compendiate in maniera sintetica le informazioni utili, le risorse disponibili sul territorio e le modalità operative e procedurali che si attivano in caso di violenza sulle donne o di violenza assistita.

Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in programma a Messina

Nella stessa giornata, alle ore 9,00 presso l’ ASP di Messina — Cittadella della Salute (ex Mandalari) avrà inizio, alla presenza del Prefetto e del Direttore Generale ASP, il percorso formativo “Genitori e figli: la violenza assistita”, accreditato all’interno del Programma Regionale di Educazione Continua in Medicina, programmato in 5 edizioni dal 25 al 29 novembre prossimo.

Sempre nella stessa giornata, alle ore 16,00, presso l’Aula Magna dell’ Università degli Studi di Messina, avrà luogo l’incontro conclusivo del ciclo di seminari “Violenza di Genere: conoscerla, prevenirla, riconoscerla, contrastarla”, dove è previsto l’intervento del Prefetto e del Procuratore Aggiunto presso la Procura di Messina Dott.ssa Giovannella Scaminaci.

Tutti questi eventi scaturiscono dal “Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne”, sottoscritto il 26 novembre 2018, quali esiti concreti dell’attività finora posta in essere dai diversi attori della rete, con il coordinamento della Prefettura.

