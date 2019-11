Giappone: al via missione imprenditoriale di Confindustria e Ice

11 Novembre 2019 16:32

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Parte oggi la missione imprenditoriale di Confindustria e Ice Agenzia, sotto l’egida del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con Confindustria Moda e Federalimentare, che porta nelle città di Tokyo e Osaka una delegazione di 54 piccole e medie imprese che operano nei settori Agroalimentare e Moda total look donna.

L’obiettivo è quello di promuovere e incrementare le eccellenze del made in Italy e i nostri prodotti di alta gamma in Giappone, che si prepara ad accogliere due grandi eventi internazionali come i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e l’Expo di Osaka del 2025. L’iniziativa è anche occasione per rimarcare l’importanza dell’Epa, l’Accordo di Partenariato Economico (Epa) tra l’Ue ed il Giappone, entrato in vigore lo scorso primo febbraio, e che prevede, tra l’altro, l’eliminazione della maggior parte dei dazi sin qui applicati sulle merci europee dirette in Giappone e che riconosce e protegge dalla contraffazione oltre 46 prodotti italiani agroalimentari ad indicazione geografica.

Gli effetti estremamente positivi dell’accordo sono già visibili: nel 2019 l’export italiano verso il Giappone nel periodo tra gennaio e settembre è cresciuto del 20%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

