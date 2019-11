Gemellaggio tra Isola delle Femmine e Martinez, patria di Joe Di Maggio [FOTO]

7 Novembre 2019 11:00

Gemellaggio tra Isola delle Femmine e Martinez, patria di Joe Di Maggio. Il rappresentante del paese californiano visita la mostra dedicata al grande campione di baseball e promossa da BCsicilia

Gemellaggio tra Isola delle Femmine e il paese di Martinez, in California, che diede i natali al grande campione del baseball Joe Di Maggio.

La cerimonia si è svolta presso i locali della biblioteca Comunale di Isola delle Femmine “Pino Fortini”, con la firma del documento tra il Vicesindaco di Martinez Debbie Mckillop e Stefano Bologna, Sindaco di Isola delle Femmine.

In occasione del gemellaggio la Mckillop ha visitato la mostra fotografica dedicata a Joe Di Maggio, i cui genitori erano proprio di Isola delle Femmine e successivamente emigrati negli Stati Uniti, promossa da BCsicilia.

La Mckillop, accolta dal Presidente della sede locale di BCsicilia Agata Sandrone, si è compiaciuta dell’allestimento in quanto la sua nonna Francesca Mercurio era la sorella di Rosalia, mamma di Joe Di Maggio. Inoltre il Vicesindaco ha potuto visionare alcuni documenti che il Presidente Agata Sandrone custodiva, scoprendo che la nonna Francesca ha lasciato Isola delle Femmine il 28 ottobre 1902 per emigrare in America all’età di 18 anni.

Dopo la città di Pittsburg e Monterey, anche Martinez, rafforza sempre di più i legami storici, culturali, con gli emigranti Isolani che fin dalla fine dell’Ottocento inseguivano il “Sogno Americano”.

