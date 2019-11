Gelateria Cesare a Malaga, un successo dopo l’altro: “sta diventando un punto di riferimento per gli abitanti della Costa del Sol”

19 Novembre 2019 15:39

Gelateria Cesare continua a spopolare nel cuore della Costa del Sol

Da un paio di mesi nel cuore della Costa del Sol c’è un po’ della nostra città. Il giornalista reggino Emilio Buttaro rientrato nei giorni scorsi da Malaga ci ha mandato una foto e qualche pensiero della sua visita alla Gelateria Cesare che dallo scorso 9 settembre ha inaugurato la prima sede estera.

“Gustarsi un gelato di ‘Cesare’ in un altro Paese è stato quasi emozionante. La gelateria – spiega Emilio – è nel cuore di Malaga, città davvero molto viva con tanta arte e storia ed un clima eccezionale. Bellissima all’interno del locale la riproduzione in miniatura del mitico chiosco verde, da anni ormai uno dei simboli di Reggio. Ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con Ivor Destefano che con garbo e professionalità cura il punto di Malaga. Del gelato che dire? Fantastico, con l’immancabile varietà di gusti, alcuni dei quali valorizzano le eccellenze del nostro territorio. Ivor mi ha spiegato che tra questi Amareggio va fortissimo, così come nutella artigianale, cioccolato e arancio anche se nell’ultimo periodo c’è stato un vero boom di kinder. La sede di Malaga denominata ‘Cesare Gelato Italiano’ credo stia già diventando un punto di riferimento per gli abitanti della Costa del Sol ma soprattutto per i numerosi turisti italiani e stranieri che ogni giorno visitano la splendida città andalusa. Del resto la storica casa di produzione di gelati – conclude il giornalista e presentatore reggino – ha una storia bellissima che dura un secolo pieno e adesso merita la giusta affermazione internazionale. Complimenti, anche perché è un modo per tenere alto il nome della nostra città”.

