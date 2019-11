Gara di solidarietà per il piccolo Dylan, il bimbo di Messina affetto da tetraparesi spastica: avviata una raccolta fondi

15 Novembre 2019 20:42

La storia di Dylan ha commosso l’Italia intera: a raccogliere l’appello del famiglia è stato anche il sindaco di Messina, invitando tutti i cittadini a contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di una speciale attrezzatura che consentirà al piccolo di muoversi con più autonomia

Messina si mobilita per aiutare il piccolo Dylan, il bimbo messinese di cinque affetto da tetraparesi spastica. Dylan non vede e non cammina e ha bisogno di cure costanti e costose. Dalla famiglia Maceli è partita la richiesta di aiuto per sostenere le cure del piccolo, in particolare per l’acquisto di una speciale e costosa attrezzatura che consentirebbe al bimbo di muoversi con più autonomia. La storia di Dylan ha commosso l’Italia intera e a raccogliere l’appello della famiglia è stato anche il sindaco di Messina, che sulla sua pagina fb ha invitato tutti i cittadini a contribuire alla raccolta fondi. Servono circa 50 mila euro entro il 31 dicembre.

E in tanti si sono già fatti avanti, tra cui noti calciatori e le varie associazioni della città dello Stretto.

“Noi faremo la nostra parte – ha dichiarato il primo cittadino – e siamo sicuri che anche la città non farà mancare il proprio supporto alla famiglia Maceli”. E anche Confcommercio scenderà in campo con altre iniziative, tra cui la distribuzione di salvadanai nei vari esercizi commerciali della città.

Si può donare mediante bonifico bancario:

CODICE IBAN

IT27R0313916500000000056371

Beneficiario Dylan Maceli

Valuta questo articolo