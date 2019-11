Messina, furto di vestiti all’Oviesse: giovane ladra arrestata [DETTAGLI]

16 Novembre 2019 12:18

Aveva rubato capi di abbigliamento in un noto negozio del centro a Messina, per un valore complessivo di oltre 300 euro

Nel primo pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato, la 28enne D.S., resasi responsabile del reato di un furto perpetrato ai danni di un noto esercizio commerciale situato nel centro cittadino.

Ricevuta dalla Centrale Operativa la segnalazione di un furto in atto all’interno del negozio, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Arcivescovado è giunta sul posto bloccando la 28enne prima che questa riuscisse a darsi alla fuga.

Sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di capi di abbigliamento appena trafugati, per un valore complessivo di oltre 300 euro.

La refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale mentre l’arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata ristretta all’interno delle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Messina Gazzi, in attesa del rito direttissimo celebratosi nella tarda mattinata di ieri.

Al termine dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto effettuato dai militari dell’Arma e disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per tre volte alla settimana, nei confronti della 28enne.

