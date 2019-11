Il Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano sarà usufruibile anche dai passeggeri di Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

25 Novembre 2019 15:59

Acquistabili i biglietti del nuovo collegamento Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano per il periodo a partire dal prossimo 15 dicembre: il treno sarà usufruibile anche dai passeggeri di Reggio Calabria

Sono acquistabili i biglietti del nuovo collegamento Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano per il periodo a partire dal prossimo 15 dicembre. Anche questa volta ci sono delle novità importanti che vanno oltre ogni aspettativa e che possono essere così sintetizzate:

-i Frecciargento saranno raggiungibili dalle zone della Calabria dopo Paola grazie alla coincidenza in quest’ultima stazione al mattino con il treno Regionale 3676 Reggio Calabria C.le-Cosenza e la sera con il treno Intercity 561 Roma Termini-Reggio Calabria C.le;

-I tempi di percorrenza tra Scalea e Roma sono stati ridotti di 6 minuti in direzione nord e di ben 27 in direzione sud! Gli orari di partenza ed arrivo hanno subito delle lievi modifiche che ne migliorano l’appetibilità, generalmente infatti sono state posticipate le partenze ed anticipati gli arrivi, solo per quanto riguarda la partenza dal capolinea di Bolzano c’è stato un lieve anticipo di qualche minuto.

-cambia la fermata a Firenze che non sarà più Firenze Campo di Marte ma la centralissima Firenze Santa Maria Novella, già nel mese di settembre poco prima dell’attivazione del nuovo servizio avevamo segnalato all’ Assessore Musmanno le difficoltà che comportava l’ attuale fermata per coloro che devono raggiungere alcune città del centro-nord, in particolare il problema si poneva per i centri universitari di Pisa (che però é collegata anche con dei voli da Lamezia) ma soprattutto per Siena, dal 15 dicembre per raggiungere quest’ ultima basterà salire nella stessa stazione su un treno regionale oppure uscire dallo scalo ferroviario e prendere dalla vicina autostazione un autobus diretto che collega frequentemente in 1 ora e 15 Firenze con Siena e viceversa. Gli stessi ragionamenti valgono anche per tante altre città come ad es. Prato, Livorno, Arezzo… che in questo modo saranno più comodamente raggiungibili. Firenze Santa Maria Novella é una stazione di testa per cui sarà necessaria un’inversione di marcia del treno, ciò avrebbe dovuto comportare un aumento dei tempi per raggiungere Bolzano di circa 25-30 minuti, in realtà grazie alla modifica delle tracce orarie nel complesso si nota un aumento delle tempiste di 13 minuti in direzione nord ma una riduzione di 22 minuti in direzione sud.

Ricordiamo alcune particolarità di questo nuovo collegamento ovvero che, a differenza degli altri, viene effettuato con dei convogli ETR 600 di ultima generazione più giovani rispetto gli ETR 485 attualmente circolanti sulla linea, il pendolamento gli consente di mantere una velocità elevata anche nei tratti in curva ed in quelli non AV. Si tratta poi di uno dei pochissimi treni che salta la fermata di Napoli Centrale fermando solo a Napoli Afragola in maniera tale da risparmiare circa 30 minuti, motivo per cui esso é molto utilizzato anche dall’utenza salernitana.

Come ha sottolineato anche il presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri Gianfranco Pascale, queste non sono altro le novità annunciate per smentire la fake news sulla soppressione del treno, ciò per ribadire che prima di divulgare le notizie bisognerebbe esserne certi! La speranza é che questo possa essere l’ inizio di un graduale processo di miglioraramento che veda tutti, nel proprio piccolo, protagonisti. Come sempre rinnoviamo l’ invito quando si viaggia o quando si accompagna qualcuno in stazione a condividere le foto con gli hashtag #frecciargentosibaribolzano e con un secondo per indicare la stazione di riferimento (es. #scalea) in maniera tale da creare un passaparola sui social che pubblicizzi al meglio questa nuova opportunità

