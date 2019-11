Frecciargento Sibari-Bolzano: online i nuovi orari e le nuove coincidenze. Udicon: “un ottimo risultato ottenuto da nostro input”

26 Novembre 2019 17:12

Acquistabili i biglietti del nuovo collegamento Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano per il periodo a partire dal prossimo 15 dicembre. Udicon: “un ottimo risultato ottenuto da nostro input”

“Circa un mese fa abbiamo segnalato a Trenitalia l’incongruenza tra gli orari di alcuni treni regionali per poter sfruttare il FrecciArgento che collega la Calabria a Roma – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – proprio oggi scopriamo con grande soddisfazione che sono stati modificati gli orari di quei treni che, di fatto, per la loro programmazione non permettevano di arrivare in tempo per raggiungere poi, con l’alta velocità, la destinazione. Questo è quello che succede quando si lavora sul territorio e si monitorano costantemente le criticità che la nostra associazione provvede a segnalare nel minor tempo possibile – continua Nesci – in Calabria il problema dei trasporti è purtroppo all’ordine del giorno e quando riceviamo un riscontro positivo proveniente da problemi relativi ai territori più svantaggiati, ne andiamo particolarmente orgogliosi”. “Abbiamo avuto la tenacia di monitorare costantemente gli andamenti dei treni che partono dalla Calabria – prosegue sulla stessa linea il Vice Presidente dell’U.Di.Con. Calabria, Domenico Iamundo – e fortunatamente abbiamo una presenza consolidata di operatori sul territorio che agevolano il nostro lavoro quotidiano. Siamo soddisfatti che Trenitalia abbia recepito i disagi che stava arrecando a chi viaggia dal Sud Italia verso il Nord ed abbia modificato gli orari segnalati. Ci auguriamo – conclude Iamundo – di non riscontrare ulteriori criticità il quanto il nostro lavoro di monitoraggio non si fermerà qui”.

