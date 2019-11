Forza Italia, al via il meeting nazionale a Catania: ci sarà anche l’intervento di Berlusconi

13 Novembre 2019 16:56

Sabato e domenica il meeting nazionale Etna19 a Catania: il cantiere del partito si chiuderà con l’intervento di Berlusconi

“Etna19 – A lavoro per l’Italia”. Si chiama così il meeting nazionale di Forza Italia, organizzato dal coordinamento provinciale FI Catania in collaborazione con il gruppo PPE al Parlamento Europeo, che si svolgerà il 16 e 17 novembre al Grand hotel Villa Itria di Viagrande (Ct). Il “cantiere” di Forza Italia apre dunque in Sicilia e si articolerà in un denso programma di dibattiti e riflessioni su politica e società italiana, alla presenza dei massimi dirigenti e rappresentanti nazionali del partito guidato da Silvio Berlusconi.

Il leader e fondatore forzista interverrà telefonicamente domenica 17 novembre alle ore 12, a confronto fra il coordinatore provinciale FI a Catania, l’assessore regionale Marco Falcone, e il coordinatore del partito in Sicilia Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars. Sabato 16 sarà invece il turno di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, atteso alle ore 11.15 per un panel dedicato all’Europa. Prenderanno poi parte ai lavori di “Etna19”, nel pomeriggio di sabato, il capogruppo FI alla Camera dei Deputati Mariastella Gelmini, il sen. Maurizio Gasparri, presidente Giunta autorizzazioni a procedere del Senato, il governatore della Regione Molise Donato Toma e il coordinatore nazionale di FI Giovani Marco Bestetti.

