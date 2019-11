Fondazione Open: Riva si scusa con Renzi, ‘inesattezza su sua villa’

28 Novembre 2019 19:23

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Egregio senatore Matteo Renzi questa mattina durante la trasmissione ‘Studio 24’ in onda su Rainews 24, in un momento concitato del dibattito, sono incorso in una inesattezza nei suoi confronti”. Lo scrive su Facebook il giornalista Gigi Riva de L’Espresso nei cui confronti Matteo Renzi aveva annunciato querela.

“Ho detto, riferendomi a notizie apparse sulla stampa, che la magistratura stava valutando l’ipotesi che lei avesse pagato la villa con le donazioni alla sua fondazione Open. Mentre si tratta di un prestito che lei e sua moglie avete avuto dalla famiglia Maestrelli che è pure finanziatrice della Fondazione. Ecco perché si è ingenerato il mio errore. Prestito che peraltro lei ha già precisato di aver restituito”. Conclude Riva: “Me ne scuso con lei, con i colleghi de ‘l’Espresso’ autori dell’articolo e con Rainews 24”.

