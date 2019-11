La FIV premia le scuola vela nazionali. Il Circolo Velico Reggio primo in Calabria

15 Novembre 2019 09:25

Il Circolo Velico Reggio celebra questo podio, essendo il primo tra i circoli della VI zona della Calabria e Basilicata e in campo nazionale, direttamente alle spalle dei più blasonati club di tutta Italia

Al 39° posto nazionale delle Scuole Vela autorizzate FIV su 750 Circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela, sulla base della performance relativa al numero degli iscritti ai corsi, alle tessere emesse e ai partecipanti paralimpici. Il Circolo Velico Reggio celebra questo podio, essendo il primo tra i circoli della VI zona della Calabria e Basilicata e in campo nazionale, direttamente alle spalle dei più blasonati club di tutta Italia. Particolarmente interessante è che il Velico è riuscito a svolgere un importante lavoro di formazione sul territorio nei corsi svolti nel periodo estivo. Questo riconoscimento nazionale è una conferma della qualità formativa del Circolo Velico che ha la capacità di avvicinare alla disciplina della vela numerosi giovanissimi. Il Circolo Velico ringrazia in particolare tutto lo Staff tecnico, dal direttore generale Francesco De Gaetano, al direttore sportivo Alessandro De Bella, agli istruttori Rosalba Giordano e Sacha Ruffo e agli allievi istruttori Piergiulio Tarantino e Elisa Pellicanò che con grande passione e professionalità portano avanti la loro missione, rivestendo un ruolo fondamentale per i giovani e per le loro famiglie.

Valuta questo articolo