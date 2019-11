5 Novembre 2019 21:56

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Il carcere ai grandi evasori vuole dire il carcere per chi froda, con operazioni architettate ad hoc, piu’ di 100mila euro allo Stato”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Di Martedì su La7.

“Si stimano 109 miliardi di euro di evasione l’anno, siamo i primi in Europa. A me è sembrato assolutamente giusto nei confronti di tutti coloro che pagano le tasse”, ha aggiunto.

Valuta questo articolo