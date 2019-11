Finanziamento in arrivo per il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto: la Regione stanzia oltre 200 mila euro

20 Novembre 2019 16:33

La Regione stanzia 229.713,92 euro per il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, i fondi serviranno a finanziare gli interventi di manutenzione

In arrivo un importante finanziamento per il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. La Regione ha assegnato un finanziamento complessivo di € 229.713,92, che sarà destinato agli interventi previsti nella domanda di partecipazione al bando che gli uffici hanno approntato e presentato nel corso della scorsa primavera.

Si tratta, più nello specifico, di interventi negli impianti audio ed illuminotecnici, accompagnati da ulteriori attrezzature sceniche ed elementi di arredo, utili a rendere il Teatro ancora più efficiente e gradevole.

Le procedure per l’acquisizione delle attrezzature e degli impianti programmati saranno attivate nei prossimi mesi.

