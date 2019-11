29 Novembre 2019 13:05

Spettacolare esercitazione dei Vigili del Fuoco alla Raffineria di Milazzo

Spettacolare esercitazione alla Raffineria di Milazzo. I Vigili del Fuoco, insieme al personale antincendio privato, sono stati impegnati in una sessione di addestramento congiunto in cui sono state testate le manovre di avvicinamento e raffreddamento a tubazioni di gas in fiamme, di estinzione incendi di idrocarburi e piani di evacuazione di emergenza. Ecco il video:

Valuta questo articolo