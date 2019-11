8 Novembre 2019 16:57

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – “Sono deluso e amareggiato per questa ingiusta sentenza. Ma non mi arrendo, ricorrerò in Cassazione perché sia riconosciuta l’assoluta correttezza e legittimità dei miei comportamenti”. Lo scrive su Twitter l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando la conferma della condanna a un anno in Appello a Milano per le vicende legate a Expo.

“Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto nella mia lunga attività istituzionale e politica”, aggiunge.

