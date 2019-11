Conferita all’ex procuratore Pignatone la cittadinanza onoraria di Palermo

5 Novembre 2019 13:47

Cittadinanza onoraria di Palermo a Giuseppe Pignatone questa mattina nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile

Conferita la cittadinanza onoraria di Palermo a Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo della Repubblica di Roma, da poco nominato da Papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Citta’ del Vaticano. La cerimonia, stamane, nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, sede del municipio. Il sindaco Leoluca Orlando, nel leggere le motivazioni, ha sottolineato l’impegno profuso dal gia’ procuratore aggiunto del capoluogo siciliano, “nella lotta alla criminalita’ organizzata, per avere indagato a Palermo, Reggio Calabria e a Roma il fenomeno mafioso nelle sue diverse manifestazioni, con ramificazioni nell’intero Paese e all’estero, per avere fatto luce su quel sistema di connivenze tra mafia, imprenditoria, settori di potere e amministrazioni pubbliche”. Impegnato in processi di mafia imponenti, Pignatone ha contribuito “alla cattura di pericolosissimi latitanti e allo smantellamento dei vertici di Cosa nostra e partecipato al percorso di liberazione e rinascita della citta’, affidato anche al necessario cambiamento culturale di cittadini e amministrazioni, rappresentando l’esigenza del risveglio della societa’ civile”.

