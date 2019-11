5 Novembre 2019 19:48

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Di Maio+Lezzi+Emiliano= Ilva chiude e 11 mila famiglie più indotto in ginocchio. Non conosco imprenditore-investitore che con questi 3 come controparte si prenda alcun rischio. Bibitari + Populisti = Disoccupazione. Adesso peroò Ilva sarà gestita dai Navigator”. Così in un tweet Davide Serra, fondatore & Ceo di Algebris Investments.

