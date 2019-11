7 Novembre 2019 15:47

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “In altri Paesi quando si affrontano crisi che mettono a serio repentaglio l’economia di un paese intero, di uno Stato intero, si risponde in modo unito e unitario non accusandosi vicendevolmente “. Così il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, conclude l’informativa alla Camera sulla vertenza ArcelorMittal dopo la decisione della multinazionale di recedere dall’affitto degli stabilimento del gruppo Ex Ilva.

Valuta questo articolo