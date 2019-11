19 Novembre 2019 18:02

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo che confermare la posizione da noi già espressa con la lettera del 7 novembre 2019, nella quale abbiamo ampiamente evidenziato le ragioni dell’improcedibilità della procedura da voi avviata ex articolo 47; tali ragioni sono state più volte ribadite nella riunione del 15 novembre scorso al Mise”. Così i Commissari dell’ex Ilva in una lettera inviata ad Am Investco Italy e ArcelorMittal Italia.

Valuta questo articolo