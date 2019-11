Esplosione di Quargnento: svolta nelle indagini, c’è un fermo

9 Novembre 2019 09:02

Svolta nell’inchiesta della procura di Alessandria, fermato una persone: nel crollo morirono tre vigili del fuoco

Svolta nelle indagini per l’esplosione della cascina di Quargnento. Nella notte il Comando provinciale di Alessandria ha diramato un comunicato che recita: “Al termine di serrate ed articolate indagini, abbiamo proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, e lesioni volontarie”.

Esplosione di Quargnento: il proprietario della cascina ascoltato per dieci ore

È Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento, l’uomo ascoltato per dieci ore dai carabinieri. Non arriva alcuna conferma ufficiale sul fatto che il fermato sia Vincenti, come appare probabile.

