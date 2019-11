9 Novembre 2019 00:40

Esplosione Quargnento: un sospettato è sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Alessandria

Le indagini pare siano arrivate ad una svolta: un sospettato, infatti, è sotto interrogatorio ad Alessandria presso il comando provinciale dei carabinieri per l’esplosione della cascina di Quargnento in cui sono morti tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Nino Candido. Questa mattina presso il Duomo di Alessandria si sono svolti i funerali dei tre Vigili del Fuoco. Grande commozione, qualche ora fa, per l’arrivo della salma di Nino Candido all’Aeroporto di Reggio Calabria dove domani alle 14 si svolgeranno i funerali al Duomo della città dello Stretto.

Valuta questo articolo