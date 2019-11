Esplosione Quargnento, grande commozione ad Alessandria per i funerali di Nino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo [FOTO]

8 Novembre 2019 16:04

Esplosione Quargnento: oggi i funerali dei Vigili del Fuoco, feretri accolti da un lungo applauso

Questa mattina alle 11 circa sono arrivati nel Duomo di Alessandria accolti da un lungo applauso della piazza, i tre feretri dei tre vigili del fuoco morti a Quargnento, avvolti nella bandiera italiana. Alla cerimonia una folla di colleghi, cittadini, studenti delle scuole di zona e tantissime persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo morti nella notte tra lunedi’ e martedi’ a Quargnento in seguito all’esplosione di una cascina.

Esplosione Quargnento, il vescovo di Alessandria: “la nostra forza sta nello stare lontani dal male”

“Di fronte a ogni stortura di questo mondo e questa vita la nostra forza sta nel non farci contaminare dal male, dalla zizzania ma perseverare nel bene“. Cosi’ il vescovo di Alessandria monsignor Guido Gallese durante l’omelia funebre di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco rimasti uccisi nell’ esplosione della cascina di Quargnento. “Sento nel cuore di dover dire una parola di senso- ha aggiunto- a questo dolore che ci sta attanagliando tutti come una cappa da giorni. Le parole umane non sono sufficienti, l’unica parola che consola e’ quella di Dio”. “Gesu’– ha detto ancora monsignor Guido Gallese- e’ l’ unico che puo’ darci la forza di non essere travolti dall’amarezza, dal dolore e dal male. Dobbiamo rivolgerci a Maria – ha concluso ricordando la Madonna della Salve, la patrona di Alessandria – affidarci a lei perche’ e’ l’unica che ci puo’ capire totalmente“.

Esplosione Quargnento, il Comandante dei Vigili del Fuoco: “c’è rabbia, capire chi e perchè”

“Bisogna capire perche’ e chi ha fatto questo“. A dirlo dall’altare della cattedrale, di fronte ai feretri dei tre pompieri morti nell’esplosione di Quargnento, e’ il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni. “Siamo passati dalla speranza che tutto si risolvesse per il meglio al rendersi conto che non sarebbe andata cosi’ – spiega commosso – all’incredulita’ e poi alla rabbia“.

Esplosione Quargnento: ai funerali Fico e 1.500 Vigili del Fuoco

Poco prima del premier Conte, e’ entrato nella cattedrale di Alessandria il presidente della Camera, Roberto Fico. Alle esequie hanno partecipato 1.500 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia.

Esplosione Quargnento: ai funerali Conte che stringe le mani ai Vigili del Fuoco

Il premier Giuseppe Conte e’ entrato nella cattedrale di Alessandria, dove si sono svolti i funerali dei tre vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento. Ad accompagnarlo il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, il presidente della Regione, Alberto Cirio, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Prima di entrare in Chiesa, il premier ha stretto le mani al picchetto dei vigili del fuoco schierato lungo la via che dalla piazza della Prefettura conduce al Duomo.

Esplosione Quargnento: porta il dono di vittima alla madre

Voleva restituire la piccola divisa che Antonio Candido, una delle vittime nello scoppio di Quargnento, aveva donato a suo figlio. Un genitore si e’ avvicinato alla mamma del vigile del fuoco alla caserma provinciale di Alessandria e, con gli occhi lucidi, ha fatto il gesto di riconsegnare la divisa. Ma la mamma di Candido gli ha risposto di tenerla, affinche’ potesse ricordarlo per tutta la vita, e l’ha abbracciato.

Esplosione Quargnento: Salvini chiude un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio per i Vigili del Fuoco morti ad Alessandria, e “per questa splendida comunita‘”: cosi’ Matteo Salvini, segretario della Lega, ha aperto l’incontro di oggi a Firenze con la stampa.

Esplosione Quargnento: ai funerali c’è anche il caposquadra ferito

Ai funerali di Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti nella notte tra lunedi’ e martedi’ a Quargnento, in provincia di Alessandria, ha partecipato anche il caposquadra Giuliano Dodero, uno dei due pompieri rimasti feriti, arrivato in chiesa in carrozzina.

Esplosione Quargnento: feretri tra ali di folla, applausi

Le sirene dei vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria. I feretri sono stati portati a spalle dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Liberta’ tra due ali di folla. Un lungo applauso ha accompagnato l’ingresso nella cattedrale di Alessandria dei feretri. Le bare, avvolte dal tricolore, sono state adagiate su un tappeto rosso davanti all’altare. Sopra il casco da vigile del fuoco. Sullo sfondo le note dell’organo.

