18 Novembre 2019 19:18

L’allenatore della Paganese, Alessandro Erra, ha parlato della lotta promozione che, a parer suo, vedrà coinvolte fino alla fine Reggina e Bari

Alessandro Erra, allenatore della Paganese, dopo la sconfitta contro il Bari di ieri pomeriggio, ha parlato della lotta promozione delle differenze tra i Galletti e la Reggina, due delle principali candidate alla promozione diretta: “Il Bari mi ha fatto una notevolissima impressione. Su un campo ai limiti della praticabilità, ha mostrato sicurezza, solidità, grande maturità. Spesso ci hanno tenuto lontano dalla loro area e nella ripresa hanno spinto per vincere la gara. La Reggina disputò contro di noi un grande primo tempo, ma poi calò e riuscimmo non solo a rientrare in partita, ma anche a pareggiare. Sul piano stilistico forse sono più brillanti. Il Bari, però, mi ha dato l’impressione di maggiore solidità. Ogni squadra ha le sue caratteristiche. E se quella di Vivarini confermerà questo equilibrio e la capacità di portare a casa pure le gare complicate e “sporche”, allora chiaramente si inserirà nella lotta per la promozione diretta. Otto punti di svantaggio in questa fase del torneo sono recuperabili”.

