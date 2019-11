Enel: Fausta Marra, ‘Energia Tour arriva a Narni, in Umbria presenza capillare’

8 Novembre 2019 14:39

Narni (Tr), 8 nov. (Adnkronos) – L’Enel Energia Tour, l’iniziativa di Enel dedicata alla scoperta delle eccellenze dei territori italiani, è approdata in Umbria e ha fatto tappa a Narni. Durante la mattinata si sono svolti intrattenimenti, cooking show con il panpepato e degustazioni presso il truck in Piazza Luchino Visconti e lo Spazio Enel in via Tuderte.

“Approfittiamo di eventi come questo – sottolinea Fausta Marra, responsabile area Mercato Enel dell’Umbria – per rafforzare ancora di più la presenza di Enel sul territorio. Ogni evento si è svolto nei pressi di uno spazio Enel che ha garantito orari di apertura più ampi per dimostrare una piena disponibilità alle necessità della popolazione locale. All’interno di un truck itinerante si sono svolte dimostrazioni legate a prodotti tipici dei territori; oggi a Narni abbiamo valorizzato la ricetta del panpepato”.

Narni è stata la terzultima tappa dell’Enel Energia Tour che proseguirà nelle prossime settimane a Latina e Cassino. “Stiamo rappresentando Enel all’interno dei territori italiani cercando di integrarci con la popolazione per far conoscere i vantaggi di Enel e per scoprire, dal canto nostro, le peculiarità dei nostri territori – ha sottolineato Marra – In Umbria siamo presenti attraverso oltre 20 negozi tra spazi Enel diretti e spazi Enel partner, abbiamo una diffusione capillare in questa regione in cui garantiamo una presenza costante sia per quello che riguarda le attività commerciali, come la vendita dei nostri servizi legati alla fornitura di energia elettrica e gas o dei prodotti di efficienza energetica, sia per quello che riguarda le attività gestionali di supporto ai clienti di Enel energia”.

Valuta questo articolo