Reggio Calabria, sull’emergenza rifiuti Falcomatà si contraddice e glissa sul vero problema: la differenziata è tutta una grande truffa?

16 Novembre 2019

Reggio Calabria, stamattina il Sindaco Falcomatà ha incontrato la stampa sull’emergenza rifiuti ma non ha chiarito un bel nulla. Anzi: continua a sfuggire al tema più importante: il malfunzionamento della differenziata porta a porta

Perchè da 15 gorni non passa nessuno a raccogliere plastica, vetro, carta e cartone che non dovrebbero finire in discarica ma seguire la filiera del riciclo? Non è che si tratta da anni di una grande truffa, con la gente costretta a differenziare ma poi buttano tutto in discarica?

Il dubbio sorge spontaneo dopo che, a fronte del blocco delle discariche imposto dalla Regione Calabria, anzichè bloccarsi soltanto la raccolta di umido e indifferenziato, da 15 giorni nessuno passa a raccogliere alcun tipo di rifiuto. Stamattina abbiamo provato a porre la domanda al Sindaco Falcomatà, che però ha subito cambiato discorso. Contraddicendosi, perchè poco prima aveva lui stesso posto il problema del ritardo della raccolta dell’Avr.

