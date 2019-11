16 Novembre 2019 12:14

Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: continuano a piovere in redazione lettere di cittadini disperati

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria aumenta ogni giorno e aumentano anche le segnalazioni dei cittadini che lamentano il mancato ritiro dei rifiuti. Le foto a corredo dell’articolo scattate in Via Miniera Gallina n. 158, testimoniano le condizioni di degrado e sporcizia in cui i cittadini sono costretti a vivere in attesa di ritiro. I residenti della zona ci scrivono disperati: “non è possibile vivere in queste condizioni“.

