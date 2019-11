10 Novembre 2019 23:00

Elezioni Comunali Marina di Gioiosa Jonica, lo spoglio in diretta su StrettoWeb: due i candidati a sindaco per una sfida al cardiopalma

Elezioni Comunali- Urne chiuse a Marina di Gioiosa Jonica per questa tornata per le comunali. Sfida tra Geppo Femia con “Per Marina di Gioiosa Ionica 2025” e Giuseppe Nunziato Belcastro con “Marina di Gioiosa Ionica Cittadini solidari e attivi per il bene di tutti”. Il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose.

