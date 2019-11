Elezioni Spagna: i socialisti in testa ma senza maggioranza, boom dell’ultradestra di Vox [FOTO]

10 Novembre 2019 20:32

Elezioni Spagna: i socialisti in testa ma senza maggioranza, segue il Partito Popolare e boom dell’ultradestra di Vox, terzo partito

Elezioni Spagna- Dopo il mancato accordo per la formazione di un governo si vota in Spagna: i socialisti sarebbero in testa ma senza maggioranza secondo il sondaggio a campione condotto dall’emittente Rtve. Il Partito socialista del premier uscente spagnolo, Pedro Sánchez, avrebbe tra i 114 ed i 119 seggi. Segue il Partito popolare con 85-90 seggi. Boom dell’ultradestra di Vox, che avrebbe tra i 56 ed i 59 seggi. Podemos sarebbe la quarta forza e conquisterebbe tra 30 e 34. Ciudadanos si attesterebbe a 14 o 15 seggi.

