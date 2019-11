Elezioni Regionali, il Movimento 5 Stelle: “in Calabria non sappiamo ancora neanche se ci candideremo”

9 Novembre 2019 14:40

Elezioni Regionali Calabria, le dichiarazioni surreali del ministro Spadafora

“La posizione di Di Maio e’ stata chiara e inequivocabile sul fatto che non ci sono al momento margini di alleanze con il Pd“. Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, in merito alla possibilita’ di una alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni regionali. “In Campania – ha affermato – sicuramente per il momento e’ impensabile una alleanza. Stiamo intanto ancora discutendo se candidarci o meno nelle due regioni Calabria ed Emilia Romagna, per le elezioni di maggio e’ effettivamente e assolutamente presto per fare qualunque tipo di discorso“. “Chiunque pensa di sapere gia’ che cosa accadra’ sbaglia – ha aggiunto – perche’ non abbiamo assolutamente deciso. Vediamo cosa succede nei prossimi mesi, sara’ anche un percorso importante per il Movimento perche’ stiamo discutendo al nostro interno anche delle difficolta’ che abbiamo avuto di recente, per essere piu’ forti“. “Dove portera’ questo discorso – ha concluso – oggi e’ assolutamente impossibile prevederlo“

