Elezioni Regionali Calabria, oggi l’addio di Oliverio al Pd: così la sinistra si spacca a due mesi dal voto

4 Novembre 2019 12:11

Elezioni Regionali Calabria, convocata alle 15 di oggi la ‘la Leopolda calabrese’

Potrebbe sancirsi oggi il definitivo addio dal Pd del governatore della Calabria Mario Oliverio, impegnato questo pomeriggio in quella che lui stesso ha definito ‘la Leopolda calabrese’, convocata alle 15:00 nella sede della societa’ Dinamica Srl (ex Sir) nell’area industriale di Lamezia Terme (CZ), area comparto 3. Li’ confluira’ cio’ che resta della coalizione di centrosinistra, guidata dal Partito socialista, Cir, liste civiche e ‘dissidenti dem’ che nel 2014 vinse le elezioni regionali. L’obiettivo e’ avviare una fase programmatica, denominata ‘La tua idea di Calabria’ che lo sosterra’ per le prossime elezioni regionali. Oggi non ci sara’ ne’ il Pd (commissariato, ndr), ne’ Articolo 1 e Leu che potrebbero tentare un’altra strada, ma senza Mario Oliverio. Per l’evento di questo pomeriggio a Lamezia Terme saranno organizzati dei tavoli di ascolto: competitiva, sicura, accessibile, equa, attrattiva, sostenibile, vicina ai cittadini, organizzati dalla coalizione regionale di centrosinistra con l’obiettivo di gettare le basi per il prossimo programma elettorale. Il comitato organizzatore ha fatto sapere che saranno presenti rappresentanti delle professioni, delle categorie sociali, delle pubbliche amministrazioni, dell’imprenditoria e dei cittadini che hanno scelto di dare il loro contribuito per costruire il progetto ideale della Calabria di domani, partendo da quanto e’ stato fatto in questi cinque anni da Mario Oliverio e dalla sua giunta regionale. Ogni tema sara’ presentato con una sintesi delle cose fatte dalla attuale giunta regionale, sulle quali si innesteranno proposte e suggerimenti da parte degli animatori dei tavoli. I lavori, partecipati anche dai rappresentanti della coalizione, prenderanno avvio con una seduta plenaria introdotta dal coordinatore della coalizione, Luigi Incarnato. I punti programmatici verranno ulteriormente analizzati nelle settimane a seguire in eventi che toccheranno vari territori calabresi, per arrivare ad un documento programmatico finale entro il mese di novembre. (Dire)

