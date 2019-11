24 Novembre 2019 23:00

Ballottaggi Calabria: urne chiuse a Lamezia Terme, sfida al cardiopalma tra Mascaro e Pegna

Ballottaggi Calabria- Urne chiuse a Lamezia Terme per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. La sfida per la carica di sindaco è tra Paolo Mascaro, già sindaco prima dello scioglimento, ed il promoter Ruggero Pegna. Il comune lametino è ritornato al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Alle ore 19 l’affluenza alle urne è stata del 24,62%.

