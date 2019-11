Elezioni Lamezia Terme: il candidato sindaco Guarascio parteciperà all’evento “Sanità e Territorio”

5 Novembre 2019 18:59

Lamezia Terme: in programma domani, presso il punto d’incontro Guarascio Sindaco, l’appuntamento dal titolo “Sanità e Territorio”

È in programma domani, mercoledì 6 novembre alle 19:30, presso il punto d’incontro Guarascio Sindaco, l’appuntamento dal titolo “Sanità e Territorio”, attraverso il quale il Partito Democratico intende aprire un confronto tra cittadini, medici e associazioni lametine sul tema della salute e del funzionamento dell’ospedale e del sistema sanitario territoriale. Oltre agli interventi programmati di alcuni medici e di esperti del settore, come Tommaso Sonni, Lorenzo Surace, Ernesto Palma, Saverio Ferrari e Caterina Mastroianni, è prevista la partecipazione di Rubens Curia, ex dirigente del dipartimento salute della Regione Calabria, nonché già direttore generale dell’ASP di Vibo Valentia. Concluderà l’incontro Eugenio Guarascio, candidato a sindaco del Partito Democratico e della lista Guarascio Sindaco

