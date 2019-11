Elezioni Lamezia Terme, Eugenio Guarascio alla Marinella e Ginepri: “è da qui che la città può puntare al turismo e pensare in grande”

4 Novembre 2019 18:06

Elezioni Lamezia Terme, prosegue senza sosta il cammino del candidato a sindaco, Eugenio Guarascio nei quartieri della città e fra i luoghi strategici per lo sviluppo turistico

Prosegue senza sosta il cammino del candidato a sindaco, Eugenio Guarascio nei quartieri della città e fra i luoghi strategici per lo sviluppo turistico. Su iniziativa della candidata del Pd, Zaira Niaty e con un nutrito gruppo di consiglieri comunali delle due liste che lo sostengono (Pd e Lista Guarascio Sindaco), ha fatto tappa nella zona costiera del territorio comunale di Lamezia Terme, Marinella-Ginepri-Cafarone. Sul lungomare di Ginepri, il candidato a sindaco Guarascio ha ascoltato le istanze dei rappresenti di alcune associazioni che hanno manifestato il loro disappunto per l’enorme potenzialità che potrebbe esprimere la costa e che invece dall’Ente comunale non ottengono risposte. Guarascio ha quindi esposto in sintesi alcune idee di rilancio sfruttando le bellezze naturali. “Turismo è sinonimo di sviluppo – ha detto – e io credo che questa zona non ha nulla da invidiare a Rimini o Riccione. Dobbiamo puntare sulle vicine infrastrutture e raccordarci con i comuni vicini”. Subito dopo all’interno di un locale della Marinella, incontro con alcuni esercenti della zona e con il presidente del Consorzio manutenzione e Servizi Marinella, Armando Zolli. Anche qui molte le tematiche discusse: dalla tariffe alte da pagare e che riguardano “la valenza turistica” del luogo (Tab A); alla questione sicurezza della Statale 18; passando per la mancata approvazione del Piano commerciale; il controllo dei torrenti; le criticità della depurazione, la carenza del servizio pubblico dei trasporti e via discorrendo. Tutte questioni aperte al quale il candidato a sindaco, ha risposto rilanciando l’ida di “un turismo culturale, tenuto conto della tipicità della zona che in pochissimi metri consente, dal mare, di spostarsi per arrivare al Bastione di Malta o agli scavi di Terina”. Senza contare la possibilità del turista di arrivare a scoprire anche le bellezze dei “centri storici di Sambiase e di Nicastro con i castello Normanno-svevo. E’ da qui che Lamezia può puntare al turismo e pensare in grande. Tutto un patrimonio naturalistico e storico da mettere in rete per rilanciare un settore di vitale importanza per l’economia cittadina”.

