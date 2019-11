Elezioni Lamezia Terme, Eugenio Guarascio: “anche dai nostri centri storici passa il rilancio della città”

1 Novembre 2019 18:46

Elezioni Lamezia Terme, Eugenio Guarascio partecipa al convegno “Tracce di memoria. Percorsi di valorizzazione dei borghi storici e del paesaggio”

Proficuo confronto a più voci quello che si è svolto presso il nuovo punto d’incontro del candidato a sindaco, Eugenio Guarascio sull’isola pedonale di corso Nicotera, grazie al convegno “Tracce di memoria. Percorsi di valorizzazione dei borghi storici e del paesaggio”. Un argomento ampio, aperto dall’introduzione di Giovanni Renda, il quale con l’ausilio di slide, ha messo in risalto le bellezze e i beni storici e culturali che insistono nel territorio di Lamezia Terme. Un patrimonio da valorizzare, già presente in un progetto denominato “Borghi da vivere” che però nessuna Amministrazione ha ritenuto perseguire negli anni passati. Renda ha parlato di siti da valorizzare come il castello Normanno-svevo, l’Abbazia benedettina, gli scavi di Terina. Tutte occasioni di rilancio per favorire percorsi culturali legandoli ad aspetti che riguardano la valorizzazione dei prodotti tipici. Altro relatore intervenuto, Nicola Purri dell’Associazione archeologica lametina che ha puntato il suo intervento ripercorrendo la storia millenaria dei siti presenti in città e nel territorio del Lametino, rivolgendosi al candidato a sindaco Guarascio auspicando una netta inversione di tendenza per puntare su una immensa ricchezza valorizzando il territorio. Ospite del convegno, Francesco Carnovale di Bivongi, definito il borgo della longevità. Anche Carnovale, con l’ausilio di slide, ha rimarcato il valore e l’importanza della salvaguardia dei borghi antichi e dei centri storici che con il loro patrimonio rappresentano una ricchezza inestimabile. Carnovale ha ammonito sul rischio scomparsa di tanti centri storici, parlando invece della necessità di rilanciare l’idea dei paesi albergo. Quindi, Francesco Bevilacqua, avvocato e scrittore, che ha puntando sugli aspetti della bellezza del paesaggio. Un intervento appassionato e pregno di suggestioni. Il paesaggio come risorsa per riscoprire territori dai quali trarre benessere, sia per l’economia asfittica della regione e sia da un punto di vista propriamente fisico. A concludere l’iniziativa, il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio che ha fatto proprie le idee scaturite dal confronto. “Lamezia – ha affermato – è al centro della regione e deve interagire con i paesi dell’hinterland, sviluppare una politica di accoglienza e valorizzare il suo ricco patrimonio storico, paesaggistico e dei beni archeologici. I nostri centri storici sono una ricchezza sui quali bisogna puntare per creare occupazione. Il nostro impegno è tutto proteso in questa direzione per rendere Lamezia una città attraente e di grande interesse tenuto conto delle infrastrutture esistenti”.

