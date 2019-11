Elezioni Lamezia Terme: una delegazione di agricoltori incontra il candidato sindaco Eugenio Guarascio

3 Novembre 2019 20:36

Elezioni Lamezia Terme: una delegazione di imprenditori agricoli – tra i quali Statti (per Confagricoltura), Milone (per la Cia), Ventura, Raso, Tropea e il presidente del Gal Esposito – si è incontrata con il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio

Una delegazione di imprenditori agricoli – tra i quali Statti (per Confagricoltura), Milone (per la Cia), Ventura, Raso, Tropea e il presidente del Gal Esposito – si è incontrata con il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio al quale sono stati sottoposti le problematiche della categoria. Dalle precarie condizioni della viabilità rurale, passando per il rischio idrogeologico al quale sono soggette molte zone della Piana, fino alla richiesta di prestare attenzione al riconoscimento delle tante eccellenze lametine. Ma anche i disagi per le imprese che si rivolgono all’Ente Comune e le lungaggini burocratiche pure per semplici richieste ai quali vanno incontro gli aderenti al settore. Un comparto, quello dell’agricoltura che bisogna valorizzare e incentivare perché è una delle ricchezze più importanti del territorio della Piana di Lamezia. Gli imprenditori al nuovo sindaco che si insedierà in via Perugini, “chiedono di praticare una politica che punti alla valorizzazione dei prodotti locali anche attraverso una campagna di marketing territoriale”. Così come ci si aspetta dalla nuova Amministrazione comunale una parola chiara sul rilancio dell’Ente Fiera e sulle politiche agricole nel loro complesso, in termini di tutela dei prodotti locali.

Il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio ha recepito le istanze, evidenziando che nel “programma di governo, l’agricoltura occupa un ruolo di primo piano tanto che abbiamo pensato – ha detto Guarascio – all’istituzione dell’assessorato all’Agricoltura. Prima di tutto – ha aggiunto – dobbiamo puntare a consumare i nostri prodotti. Abbiamo una ricchezza immensa rappresentata da olio e vino, oltre a tutte le altre peculiarità nel campo agricolo. Lamezia deve diventare un punto di riferimento regionale e nazionale. E anche in tema di aiuti alle imprese, la nuova Amministrazione si pone come obiettivo prioritario la digitalizzazione per snellire tutti quei processi legati ad autorizzazioni e quant’altro che frenano le aziende e gli imprenditori. Noi come città abbiamo il privilegio naturale di essere in una posizione strategica e possiamo davvero cambiare le sorti della nostra comunità, operando in maniera trasparente e riportando la normalità in un Ente che negli ultimi anni ha subito purtroppo un deprecabile processo di arretramento”.

