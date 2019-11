Elezioni comunali: 23 comuni interessati al voto nell’area metropolitana di Reggio Calabria

16 Novembre 2019 14:56

Elezioni comunali, nell’area metropolitana di Reggio Calabria 23 comuni interessati al voto nel 2020

Nell’area Metropolitana di Reggio Calabria i comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative della Primavera 2020 (fatta salva per Delianuova e Siderno una possibile proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di ulteriori 6 mesi) al momento sono:

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. ◊ Consiglieri spett.

1) – Anoia – 2.246 – Alessandro Demarzo ◊ 10

2) – Bianco – 4.125 – Aldo Vanturo ◊ 12

3) – Brancaleone (***) – 3.624 – Commissario Pref.: Isabella Giusto ◊ 12

4) – Bruzzano Zeffirio – 1.211 – Francesco Cuzzola ◊ 10

5) – Casignana – 773 – Vito Antonio Crinò◊ 10

6) – Cinquefrondi – 6.492 – Michele Conia ◊ 12

7) – Delianuova (**) – 3.436 – Commiss. Straord.: Antonio Giannelli, Cettina Pennisi, Emilio Saverio Buda ◊ 12

8) – Giffone – 1.946 – Antonino Cutrì ◊ 10

9) – Maropati – 1.583 – Fiorenzo Silvestro ◊ 10

10) – Melito di Porto Salvo (*) – 11.115 – Commissario Straord.: Anna Aurora Colosimo ◊ 16

11) – Molochio – 2.643 – Beniamino Alessio ◊ 10

12) – Montebello Ionico – 6.242 – Ugo Suraci ◊ 12

13) – Pazzano – 640 – Alessandro Taverniti ◊ 10

14) – Platì (**) – 3.711 – Commiss. Straord.: Antonio Campini, Antonio Gullì, Emiliano Consolo ◊ 12

15) – Polistena – 10.742 – Michele Tripodi ◊ 16

16) – Reggio Calabria – 180.817 – Giuseppe Falcomatà ◊ 32

17) – Roccaforte del Greco – 550 – Domenico Penna ◊ 10

18) – Samo – 871 – Giovanbattista Bruzzaniti ◊ 10

19) – San Lorenzo – 2.685 – Bernardo Russo ◊ 10

20) – San Roberto (***) – 1.833 – Commissario Pref. Francesca Iannò ◊ 10

21) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.247 – Francesco Malara ◊ 10

22) – Scilla (**) – 5.115 – Commiss. Straord.: Samuele De Lucia, Filippo Lacava, Antonino Costa ◊ 12

23) – Siderno (**) – 16.879 – Commiss. Straord.: Maria Stefania Caracciolo, Matilde Mulè, Augusto Politano◊ 16

Si rimane in attesa di conoscere la data del voto che verrà fissata dal Ministero dell’Interno in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2020.

Intanto si apprende, da fonti attendibili, esser stato preannunciato che con molta probabilità le elezioni regionali in Calabria si terranno domenica 26 gennaio 2020, contestualmente a quelle che si svolgeranno in Emilia-Romagna.

(*) Scioglimento Consiglio ex art. 141 D. Lgs. 267/2000

(**) Sosp./Scioglimento Consiglio ex art. 141 d. lgs. 267/2000, affidamento ex art. 143 d. lgs. 267/2000

(***) Elezioni 2019 nulle per mancato raggiungimento quorum votanti – art. 85, comma 3, DPR 570/1960

