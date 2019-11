Elezioni Comunali Reggio Calabria, Saverio Pazzano scalda i motori con i “Nodi Tematici”: “ecco come vogliamo la nostra città nel futuro”

5 Novembre 2019 12:17

Elezioni Comunali Reggio Calabria: “La Strada per Saverio Pazzano Sindaco”, pronte le linee generali: “con i Nodi Tematici scriviamo il futuro della città”

“Frutto del primo anno di lavoro del Collettivo La Strada, sono già pubbliche le Linee guida generali che serviranno da cornice e da input per la scrittura del programma del candidato Sindaco Saverio Pazzano. Dieci punti che corrispondono a dieci obiettivi generali, per una Città pulita, vivibile, europea, efficiente, sostenibile e accogliente. Le linee guida sono la cornice dentro la quale ci si muoverà per la scrittura del programma e contengono alcuni obiettivi di medio e lungo periodo per offrire una visionedi Città di largo respiro che vuole salvaguardare l’ambiente, recuperare e valorizzare il paesaggio, tutelare il benessere dei cittadini, ricollocare Reggio in una posizione strategica nel Mediterraneo: dall’obiettivo Reggio Bandiera Blu, a quello Reggio Capitale della Cultura sino al riconoscimento dello Stretto Patrimonio dell’Umanità passando per un nuovo modello di welfare e un nuovo sistema di gestione, pubblica ed efficiente, di tutti i servizi. Si chiameranno Nodi Tematici e saranno i luoghi, fisici e virtuali, dentro i quali scriveremo materialmente il programma. Ogni Nodo Tematico si svilupperà in due fasi: una fase di ascolto, aperta, pubblica e partecipata, e una fase in cui vengono assunti degli impegni di governo precisi”. Lo afferma in una nota il Collettivo La Strada.

“Mercoledì 20 Novembre si aprirà il Nodo Tematico dedicato al Turismo, dalle ore 17:30, presso il Room and Breakfast Villa Lavinia, Via Sbarre Inferiori, 34, 89129 Reggio Calabria, insieme ad operatori del settore turistico e alberghiero. Mercoledì 27 Novembre si aprirà il Nodo Tematico dedicato al Welfare presso Teatro Nemesia Valle – San Vincenzo de’ Paoli, Via Mazzini, 11, 89128 Reggio Calabria, insieme a rappresentanti del mondo del Terzo Settore, dell’associazionismo e del mondo del volontariato”.

