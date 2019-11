Elezioni Comunali Petronà, lo spoglio in diretta su StrettoWeb: sfida tra Bianco e Mazzei

10 Novembre 2019 23:00

Elezioni Comunali- Urne chiuse a Petronà per questa tornata per le comunali. Si sfidano due ex sindaci: Vincenzo Bianco con la lista “Petronà unita” e Vincenzo Mazzei con la lista “Orgoglio petronese”. Si torna al voto dopo che il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose.

