10 Novembre 2019 23:00

Elezioni Comunali Cassano allo Jonio, lo spoglio in diretta su StrettoWeb: grande attesa nella cittadina cosentina, Lombardi sfida l’ex sindaco Papasso

Elezioni– In provincia di Cosenza, il comune di Cassano all’Ionio è tornato alle urne con due candidati sindaco: Francesco Lombardi ha sfidato l’ex sindaco Gianni Papasso. C’è grande attesa in città per una sfida che sarà all’ultimo voto. Il comune cosentino è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

