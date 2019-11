Elezioni comunali: urne aperte in Calabria, si vota sino alle 23. Sfide al cardiopalma a Lamezia Terme, Marina di Gioiosa Jonica e Isola Capo Rizzuto

10 Novembre 2019 07:00

Elezioni comunali: aperte le urne in Calabria, si vota per le amministrative sino alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 24 novembre 2019

Elezioni– Urne aperte sino alle 23 in Calabria per le amministrative di oggi, domenica 10 novembre. L’eventuale ballottaggio sarà domenica 24 novembre. I 7 comuni al voto sono: Lamezia Terme, Cropani, Petronà, Brancaleone, Marina di Gioiosa Ionica, Cassano all’Ionio e Isola Capo Rizzuto. Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. StrettoWeb seguirà live lo spoglio.

Elezioni Comunali in Calabria: si vota in 7 comuni, i candidati sindaco

A Lamezia Terme sfida tra 6 candidati sindaco sostenuti da 12 liste. Ruggero Pegna sarà supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc, Eugenio Guarascio sarà supportato dal Partito Democratico e dalla lista “Eugenio Guarascio sindaco”, il Movimento Cinque Stelle candida a sindaco Silvio Zizza, Rosario Piccioni sarà supportato da due liste: “Lamezia Insieme” e “Lamezia bene comune”. Poi abbiamo l’ex sindaco Paolo Mascaro supportato da “Assieme Mascaro Sindaco” e “Orgoglio Lamezia”. A sostegno di Massimo Cristiano ci saranno due liste. Infine, a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, saranno tre i candidati ufficiali alla poltrona di sindaco: Raffaele Gareri, Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli. Nell’area metropolitana di Reggio Calabria, il comune di Brancaleone parteciperà alle elezioni con una lista: “Brancaleone Bene Comune” con candidato a sindaco Silvestro Garoffolo. A Marina di Gioiosa due candidati sindaco: Geppo Femia con “Per Marina di Gioiosa Ionica 2025” e Giuseppe Nunziato Belcastro con “Marina di Gioiosa Ionica Cittadini solidari e attivi per il bene di tutti”. Due i candidati a sindaco a Cropani: in lizza ci sono Luigi Le Pera e Raffaele Mercurio. A Petronà due gli ex sindaci: Vincenzo Bianco con la lista “Petronà unita” e Vincenzo Mazzei con la lista “Orgoglio petronese”. In provincia di Cosenza, il comune di Cassano all’Ionio torna alle urne con due candidati sindaco: Francesco Lombardi sfiderà l’ex sindaco Gianni Papasso.

